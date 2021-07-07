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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"أنقذوا غابات خنشلة".. ما قصة حملة تضامن جزائرية؟

تصدر وسم (هاشتاغ) “أنقذوا غابات خنشلة” المنصات الجزائرية، وذلك بعد التهام النيران الأحد الماضي مساحات واسعة من غابات ولاية خنشلة شمال شرقي الجزائر.
7/7/2021
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07:54
(الجزيرة)

التجاذب في ملفات النفط والتعرفة الجمركية.. سجال بين السعوديين والإماراتيين يفجر مواقع التواصل

05:03
(الجزيرة)

خلفان يشيد بالبريكست ومنصات التواصل تتساءل عن أهمية مجلس التعاون للإمارات؟

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