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21:13
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"أنقذوا غابات خنشلة".. ما قصة حملة تضامن جزائرية؟
تصدر وسم (هاشتاغ) “أنقذوا غابات خنشلة” المنصات الجزائرية، وذلك بعد التهام النيران الأحد الماضي مساحات واسعة من غابات ولاية خنشلة شمال شرقي الجزائر.
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7/7/2021
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