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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة.. مصريون يحذرون من حرب مائية

حظي ملف سد النهضة بتفاعل واسع على المنصات المصرية والسودانية والإثيوبية وتصدر الموضوع قائمة الترند، وتنوعت الآراء بشأن الملء الإثيوبي الثاني للسد.
6/7/2021-|آخر تحديث: 6/7/202111:09 PM (مكة المكرمة)
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