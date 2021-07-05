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05:03
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
التجاذب في ملفات النفط والتعرفة الجمركية.. سجال بين السعوديين والإماراتيين يفجر مواقع التواصل
أشعل الخلاف بين السعودية والإمارات منصات التواصل الاجتماعي في البلدين بعد رفض أبو ظبي لأي خطة لا تتضمن رفع حصتها من الإنتاج في اتفاق “أوبك بلس”.
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5/7/2021
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آخر تحديث: 5/7/2021
09:43 PM (مكة المكرمة)
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