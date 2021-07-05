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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

التجاذب في ملفات النفط والتعرفة الجمركية.. سجال بين السعوديين والإماراتيين يفجر مواقع التواصل

أشعل الخلاف بين السعودية والإمارات منصات التواصل الاجتماعي في البلدين بعد رفض أبو ظبي لأي خطة لا تتضمن رفع حصتها من الإنتاج في اتفاق “أوبك بلس”.
5/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202109:43 PM (مكة المكرمة)
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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خلفان يشيد بالبريكست ومنصات التواصل تتساءل عن أهمية مجلس التعاون للإمارات؟

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خلفان يشيد بالبريكست ومنصات التواصل تتساءل عن أهمية مجلس التعاون للإمارات؟

01:44

عقب منع الرياض السفر للإمارات احترازيا.. خلفان يثير غضب المنصات السعودية

(الجزيرة)

ردا على التطبيع مع الاحتلال.. دعوات "مقاطعة الإمارات" تتصدر منصات التواصل

21:35
(الجزيرة)

بين مبتهج ومنتقد.. النشطاء العرب يتفاعلون مع ضرب النائبة التونسية عبير موسى

02:50
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ما وراء الخبر- تباين المواقف يخرج للعلن.. العلاقات السعودية الإماراتية إلى أين؟

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تباين المواقف يخرج للعلن.. العلاقات السعودية الإماراتية إلى أين؟

Saudi Arabia and United Arab Emirates national flags waving on flagpoles in the sky. Most important nations in the Arabic Gulf.

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/4)

(الجزيرة)
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