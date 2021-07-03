من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم عقب منع الرياض السفر للإمارات احترازيا.. خلفان يثير غضب المنصات السعودية

بعد الإعلان عن قرار السلطات السعودية منع السفر من وإلى الإمارات ضمن جهودها لمواجهة تفشي جائحة كورونا أثار قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان موجة جدل في المنصات السعودية.

اقرأ المزيد