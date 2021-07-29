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02:35
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
النظام السوري يواصل قصف درعا.. والمنصات تستغيث
تفاعل رواد المنصات السورية والعربية مع القصف المكثف لقوات النظام السوري على أحياء درعا البلد (جنوبي سوريا)، كما وثقوا الاشتباكات بين قوات النظام السوري ومقاتلين من الأهالي في مدينة درعا.
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29/7/2021
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