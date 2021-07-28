بعد تحقيق للجزيرة.. ألمانيا تتهم طبيبا سوريًّا بتعذيب وقتل معتقلين وترحيب على منصات التواصل

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02:59
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
بعد تحقيق للجزيرة.. ألمانيا تتهم طبيبا سوريًّا بتعذيب وقتل معتقلين وترحيب على منصات التواصل
يتفاعل النشطاء في منصات التواصل السورية والعربية مع قضية الطبيب السوري “علاء. م”، إذ وجه المدعي العام الألماني تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية للطبيب السوري.
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28/7/2021
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