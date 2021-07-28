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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد تحقيق للجزيرة.. ألمانيا تتهم طبيبا سوريًّا بتعذيب وقتل معتقلين وترحيب على منصات التواصل

يتفاعل النشطاء في منصات التواصل السورية والعربية مع قضية الطبيب السوري “علاء. م”، إذ وجه المدعي العام الألماني تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية للطبيب السوري.
28/7/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد قرارات قيس سعيد.. منصات التواصل تضج بتحذيرات من عودة تونس إلى الوراء

22:22
(الجزيرة)

مطالب بالتحقيق والمحاسبة.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى أردني يثير غضب منصات التواصل

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04:35
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد قرارات قيس سعيد.. منصات التواصل تضج بتحذيرات من عودة تونس إلى الوراء

22:22
(الجزيرة)

مطالب بالتحقيق والمحاسبة.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى أردني يثير غضب منصات التواصل

06:10
(الجزيرة)

السفير الإسرائيلي بالإمارات يروج لفواكه تل أبيب.. كيف رد عليه المغردون؟

01:34
(الجزيرة)

وسم "لبنان ليس بخير" يحذر من انفجار شعبي وشيك وتجمع الصيدليات يتوقف عن العمل

04:35
شاهد المزيد
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