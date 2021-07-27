22:22

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بعد قرارات قيس سعيد.. منصات التواصل تضج بتحذيرات من عودة تونس إلى الوراء

تصدر وسم، باسم الرئيس التونسي قيس سعيد، قائمة التداول على تويتر إثر الجدل الذي أثاره بعد قرارات أعلن عنها أمس الأول من بينها إنهاء أعمال رئيس الحكومة وتجميد مجلس نواب الشعب.

اقرأ المزيد