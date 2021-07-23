البث الحي
04:35

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

وسم "لبنان ليس بخير" يحذر من انفجار شعبي وشيك وتجمع الصيدليات يتوقف عن العمل

تصدر وسم (هاشتاغ) “لبنان ليس بخير” منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية تزامنا مع تراكم الأزمات المختلفة على المواطنين، من انهيار القطاع الصحي إلى النقل فالكهرباء والماء.
23/7/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

للآيفون فقط.. تويتر تختبر ميزات جديدة للتفاعل مع التغريدات وانقسام المغردين بين مؤيد ومعارض

06:33
(الجزيرة)

بعد قرارها وقف منتجاتها بالمستوطنات.. "بن آند جيري" الأميركية تشعل منصات التواصل

02:11
(الجزيرة)

عيد الأضحى.. فرحة على المنصات وتوثيق الصلاة ولحظات الاحتفال

07:20
(الجزيرة)

بسبب قرب نفاد الأكسجين.. مدير مستشفى يبكي خوفا على حياة مصابي كورونا ويثير منصات التواصل

06:26
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

للآيفون فقط.. تويتر تختبر ميزات جديدة للتفاعل مع التغريدات وانقسام المغردين بين مؤيد ومعارض

06:33
(الجزيرة)

بعد قرارها وقف منتجاتها بالمستوطنات.. "بن آند جيري" الأميركية تشعل منصات التواصل

02:11
(الجزيرة)

عيد الأضحى.. فرحة على المنصات وتوثيق الصلاة ولحظات الاحتفال

07:20
(الجزيرة)

بسبب قرب نفاد الأكسجين.. مدير مستشفى يبكي خوفا على حياة مصابي كورونا ويثير منصات التواصل

06:26
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

السفر إلى الفضاء.. هل هذا هو مستقبل السياحة في العالم؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- تصريحات أميركية محتملة بالانسحاب من العراق.. ما أبعاد ذلك؟

(الجزيرة)

تصريحات أميركية محتملة بالانسحاب من العراق.. ما أبعاد ذلك؟

(الجزيرة)

بعد ضجة نهائي كأس أوروبا.. كيف يمكن محاربة أزمة العنصرية في بريطانيا؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

طبيبة أميركية تكشف أمنية متأخرة طلبها العديد من مرضى كورونا قبل وضعهم على جهاز التنفس الصناعي

logo

بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟

تناول ضعف كمية الملح الموصى بها يزيد من متوسط عمرك.. دراسة جديدة “مذهلة”

الملح ليس ضارا إلى الدرجة الشائعة عنه (بيكسابي)

بعد التعبئة الثانية لسد النهضة.. السودان يعلن حالة طوارئ في سد مروي تحسبا لفيضان متوقع

(الجزيرة)