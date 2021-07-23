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04:35
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
وسم "لبنان ليس بخير" يحذر من انفجار شعبي وشيك وتجمع الصيدليات يتوقف عن العمل
تصدر وسم (هاشتاغ) “لبنان ليس بخير” منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية تزامنا مع تراكم الأزمات المختلفة على المواطنين، من انهيار القطاع الصحي إلى النقل فالكهرباء والماء.
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23/7/2021
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