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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم للآيفون فقط.. تويتر تختبر ميزات جديدة للتفاعل مع التغريدات وانقسام المغردين بين مؤيد ومعارض

أعلنت منصة تويتر عن اختبار بعض الميزات الجديدة للتفاعل مع التغريدات، وذلك لبعض مستخدمي الآيفون، وانقسمت آراء المغردين بين مؤيد ومعارض لهذه التجربة.

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