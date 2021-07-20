البث الحي
07:20

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

عيد الأضحى.. فرحة على المنصات وتوثيق الصلاة ولحظات الاحتفال

تصدرت اليوم العديد من الوسوم “الهاشتاغات” المختلفة حديث منصات التواصل الاجتماعي احتفالا بحلول عيد الأضحى المبارك، وشارك مغردون تهانيهم متمنين الخير للأمتين العربية والإسلامية.
20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202109:10 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بسبب قرب نفاد الأكسجين.. مدير مستشفى يبكي خوفا على حياة مصابي كورونا ويثير منصات التواصل

06:26
(الجزيرة)

في ذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون يقتحمون الأقصى وغضب في ساحاته ومواقع التواصل

09:10
(الجزيرة)

ولاية جديدة لبشار الأسد.. كيف رد الناشطون؟

03:51
(الجزيرة)

"لا تلمس حجابي".. المحكمة العليا الأوروبية تُضيّق على المحجبات واستنكار واسع بالمنصات

شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بسبب قرب نفاد الأكسجين.. مدير مستشفى يبكي خوفا على حياة مصابي كورونا ويثير منصات التواصل

06:26
(الجزيرة)

في ذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون يقتحمون الأقصى وغضب في ساحاته ومواقع التواصل

09:10
(الجزيرة)

ولاية جديدة لبشار الأسد.. كيف رد الناشطون؟

03:51
(الجزيرة)

"لا تلمس حجابي".. المحكمة العليا الأوروبية تُضيّق على المحجبات واستنكار واسع بالمنصات

شاهد المزيد
المزيد من حوارية

الاتجاه المعاكس- بايدن يبشر بمستقبل جديد لحقوق الإنسان في العالم.. هل يفلح في ذلك؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/20)

(الجزيرة)

بايدن يبشر بمستقبل جديد لحقوق الإنسان في العالم.. هل يفلح في ذلك؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر ــ مآلات التصعيد بين واشنطن وطهران بشأن ملف السجناء

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد.. شاب عراقي يهدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه والخارجية الأميركية ترد عليه برسالة عاجلة

علي عادل يحظى بشعبية كبيرة في العراق وتلقى فيديوهاته رواجا كبيرا (مواقع التواصل)

هل أنت منهم؟.. الكثير من القهوة والشاي يؤذي الكلى لدى فئة معينة

مرعش القبرصية تثير أزمة جديدة.. تركيا تقيم مشاريع بها ورفض أميركي أوروبي لتصريحات أردوغان بشأنها وفرنسا تتهمه بالاستفزاز

أحد شطآن مرعش إثر فتحها للجمهور بعد إغلاق دام 46 عاما (الأناضول)

بعد كم ساعة من الذبح ينصح بتناول لحم الأضحية؟