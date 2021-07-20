07:20

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم عيد الأضحى.. فرحة على المنصات وتوثيق الصلاة ولحظات الاحتفال

تصدرت اليوم العديد من الوسوم “الهاشتاغات” المختلفة حديث منصات التواصل الاجتماعي احتفالا بحلول عيد الأضحى المبارك، وشارك مغردون تهانيهم متمنين الخير للأمتين العربية والإسلامية.

اقرأ المزيد