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07:20
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
عيد الأضحى.. فرحة على المنصات وتوثيق الصلاة ولحظات الاحتفال
تصدرت اليوم العديد من الوسوم “الهاشتاغات” المختلفة حديث منصات التواصل الاجتماعي احتفالا بحلول عيد الأضحى المبارك، وشارك مغردون تهانيهم متمنين الخير للأمتين العربية والإسلامية.
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20/7/2021
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آخر تحديث: 20/7/2021
09:10 PM (مكة المكرمة)
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