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21:35
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
ردا على التطبيع مع الاحتلال.. دعوات "مقاطعة الإمارات" تتصدر منصات التواصل
أطلق مغردون على المنصات العربية وسم (هاشتاغ) “مقاطعة الإمارات”، والذي وصل إلى قوائم الترند في مختلف الدول، حيث اتهم المغردون الإمارات بتأجيج الأوضاع في بعض البلدان العربية.
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2/7/2021
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