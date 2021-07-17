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03:51
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
ولاية جديدة لبشار الأسد.. كيف رد الناشطون؟
أثار أداء الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رابعة تمتد 7 سنوات، تفاعلات في منصات التواصل الاجتماعي.
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17/7/2021
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