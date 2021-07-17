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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم ولاية جديدة لبشار الأسد.. كيف رد الناشطون؟

أثار أداء الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رابعة تمتد 7 سنوات، تفاعلات في منصات التواصل الاجتماعي.

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