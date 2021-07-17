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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

ولاية جديدة لبشار الأسد.. كيف رد الناشطون؟

أثار أداء الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رابعة تمتد 7 سنوات، تفاعلات في منصات التواصل الاجتماعي.
17/7/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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"لا تلمس حجابي".. المحكمة العليا الأوروبية تُضيّق على المحجبات واستنكار واسع بالمنصات

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بعد مظاهرات عنيفة.. تطعيم كورونا الإجباري يشعل منصات التواصل الفرنسية

05:22
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سفارة إماراتية في تل أبيب.. ورفض في المنصات العربية والفلسطينية

04:12
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"أين سأنام؟".. الطفلة رقية نصار تشعل منصات التواصل بعد هدم منزلها في سلوان

07:21
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
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"لا تلمس حجابي".. المحكمة العليا الأوروبية تُضيّق على المحجبات واستنكار واسع بالمنصات

(الجزيرة)

بعد مظاهرات عنيفة.. تطعيم كورونا الإجباري يشعل منصات التواصل الفرنسية

05:22
(الجزيرة)

سفارة إماراتية في تل أبيب.. ورفض في المنصات العربية والفلسطينية

04:12
(الجزيرة)

"أين سأنام؟".. الطفلة رقية نصار تشعل منصات التواصل بعد هدم منزلها في سلوان

07:21
شاهد المزيد
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