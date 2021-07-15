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05:22
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
بعد مظاهرات عنيفة.. تطعيم كورونا الإجباري يشعل منصات التواصل الفرنسية
بعد مظاهرات عنيفة في العاصمة باريس اشتعلت المنصات الفرنسية جدلا عبر وسم (هاشتاغ) التطعيم الإجباري بعد قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
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15/7/2021
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