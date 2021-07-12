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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم استقبلها عميد مسجد باريس بعد إساءتها للإسلام.. ما قصة الفتاة ميلا؟

استقبل عميد مسجد باريس الكبير الفتاة الفرنسية ميلا، وقدّم لها شرحا عن أهمية المسجد للمسلمين، على الرغم من اتهامها بالإساءة للإسلام والقرآن، فكيف كانت نتيجة الاستقبال؟

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