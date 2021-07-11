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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم عثروا عليه مصابا ومرميا في الطريق.. استنكار عراقي لاختطاف ناشط بالحراك الشعبي

تحوّلت قضية اختطاف الناشط في الحراك الشعبي علي المكدام ثم إطلاق سراحه، إلى قضية رأي عام أثارت الجدل على المنصات العراقية.

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