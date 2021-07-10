08:19

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم لا فلاتر بعد اليوم.. النرويج تجبر المشاهير على الإفصاح عن تعديلات الصور والإعلانات

أجبرت النرويج مشاهير السوشيال ميديا والشركات على الإفصاح عن التعديلات والفلاتر المستخدمة للصور الشخصية والإعلانات، فهل نحن ضحايا معايير جمال غير واقعية؟

اقرأ المزيد