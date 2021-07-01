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02:50
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
بين مبتهج ومنتقد.. النشطاء العرب يتفاعلون مع ضرب النائبة التونسية عبير موسى
شهد مجلس نواب الشعب التونسي، الليلة الماضية، جلسة ساخنة وصاخبة، ارتفعت فيها حدة الصراعات بين مختلف الكتل النيابية لتصل إلى الضرب بالأيدي.
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1/7/2021
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03:35
مغردون حذروا من خطورته على المجتمع.. هل تحظر مصر تطبيق "تيك توك"؟
play
20:50
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