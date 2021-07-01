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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بين مبتهج ومنتقد.. النشطاء العرب يتفاعلون مع ضرب النائبة التونسية عبير موسى

شهد مجلس نواب الشعب التونسي، الليلة الماضية، جلسة ساخنة وصاخبة، ارتفعت فيها حدة الصراعات بين مختلف الكتل النيابية لتصل إلى الضرب بالأيدي.
1/7/2021
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(الجزيرة)

لن نهدم.. وسم يتصدر المنصات الفلسطينية بعد انتهاء مهلة الاحتلال لهدم منازل بسلوان

06:42
(الجزيرة)

شيعها الآلاف في قطر.. الإماراتية آلاء الصديق تشعل المنصات الخليجية حزنا وتعاطفا

03:35
(الجزيرة)

مغردون حذروا من خطورته على المجتمع.. هل تحظر مصر تطبيق "تيك توك"؟

20:50
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