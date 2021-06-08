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03:52
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
بعد نحو 20 عاما في سجون الاحتلال.. الأردني أبو جابر حديث المنصات
احتفى رواد منصات التواصل بإفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر وتسليمه للسلطات الأردنية، بعد أن أمضى نحو 20 عاما في الاعتقال.
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8/6/2021
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