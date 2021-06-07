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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

طلاب يدرسون تحت إضاءات الشوارع.. غضب يفجر مواقع التواصل السودانية

أثارت صورة لطلاب سودانيين يدرسون تحت إضاءة مصابيح الشوارع، جدلا واسعا على المنصات السودانية، في وقت يشتكي فيه الكثيرون من انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة ساعات طويلة.
7/6/2021-|آخر تحديث: 7/6/202110:13 PM (مكة المكرمة)
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