21:40

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم "نزل القاطع لترفع كرامتك" وسم يتصدر التفاعل في الأردن رفضا لغاز الاحتلال

دشن أردنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لقطع الكهرباء على المنازل ما بين الساعتين 10 و11 مساء اليوم، للضغط على السلطات من أجل وقف شراء الغاز من إسرائيل.

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