البث الحي

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

دعوات للمقاطعة وأخرى للدولة بالتدخل.. ارتفاع الأسعار يشعل المنصات السعودية

شهد وسم “ارتفاع الأسعار” تفاعلًا واسعًا دفع به إلى صدارة قوائم الترند المحلية في السعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي مما وصفه الناشطون بجشع التجار واستغلالهم للمواطن السعودي.
30/6/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

لن نهدم.. وسم يتصدر المنصات الفلسطينية بعد انتهاء مهلة الاحتلال لهدم منازل بسلوان

06:42
(الجزيرة)

شيعها الآلاف في قطر.. الإماراتية آلاء الصديق تشعل المنصات الخليجية حزنا وتعاطفا

03:35
(الجزيرة)

مغردون حذروا من خطورته على المجتمع.. هل تحظر مصر تطبيق "تيك توك"؟

20:50
(الجزيرة)

"لبنان ينهار" يتصدر المنصات اللبنانية بعد رفع سعر صرف دولار استيراد المحروقات

21:42
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

لن نهدم.. وسم يتصدر المنصات الفلسطينية بعد انتهاء مهلة الاحتلال لهدم منازل بسلوان

06:42
(الجزيرة)

شيعها الآلاف في قطر.. الإماراتية آلاء الصديق تشعل المنصات الخليجية حزنا وتعاطفا

03:35
(الجزيرة)

مغردون حذروا من خطورته على المجتمع.. هل تحظر مصر تطبيق "تيك توك"؟

20:50
(الجزيرة)

"لبنان ينهار" يتصدر المنصات اللبنانية بعد رفع سعر صرف دولار استيراد المحروقات

21:42
شاهد المزيد
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