من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم دعوات للمقاطعة وأخرى للدولة بالتدخل.. ارتفاع الأسعار يشعل المنصات السعودية

شهد وسم “ارتفاع الأسعار” تفاعلًا واسعًا دفع به إلى صدارة قوائم الترند المحلية في السعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي مما وصفه الناشطون بجشع التجار واستغلالهم للمواطن السعودي.

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