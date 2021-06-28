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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

لن نهدم.. وسم يتصدر المنصات الفلسطينية بعد انتهاء مهلة الاحتلال لهدم منازل بسلوان

تردد شعار “لن نهدم” في منصات التواصل الفلسطينية تضامنا مع أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد انتهاء مهلة الاحتلال لهدم المنازل.
28/6/2021
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20:50
(الجزيرة)

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