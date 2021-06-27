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03:35
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
شيعها الآلاف في قطر.. الإماراتية آلاء الصديق تشعل المنصات الخليجية حزنا وتعاطفا
شهد هاشتاغ “آلاء الصديق في ذمة الله” تفاعلا كثيفا في المنصات الخليجية وتصدر قائمة الترند في قطر تزامنا مع تشييع الناشطة الإماراتية في مقبرة مسيمير بالعاصمة القطرية الدوحة.
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27/6/2021
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آخر تحديث: 27/6/2021
11:58 PM (مكة المكرمة)
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