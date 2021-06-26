search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
20:50
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
مغردون حذروا من خطورته على المجتمع.. هل تحظر مصر تطبيق "تيك توك"؟
تصدر وسم (هاشتاغ) “إلغاء تيك توك likee” (لايكي) قائمة الترند في مصر بعد أيام من حكم قضائي بحبس فتاتين عرفتا باسم “فتاتي التيك توك”؛ وهما حنين حسام ومودة الأدهم، بتهمة الاتجار بالبشر.
اقرأ المزيد
26/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"لبنان ينهار" يتصدر المنصات اللبنانية بعد رفع سعر صرف دولار استيراد المحروقات
play
21:42
نزار بنات.. صرخة غضب فلسطينية على منصات التواصل استنكارا لاغتياله
play
11:35
بعد تردي الأوضاع المعيشية وتعذر تشكيل الحكومة.. "لبنان ليس بخير" يتصدر المنصات
play
"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي
play
19:41
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"لبنان ينهار" يتصدر المنصات اللبنانية بعد رفع سعر صرف دولار استيراد المحروقات
play
21:42
نزار بنات.. صرخة غضب فلسطينية على منصات التواصل استنكارا لاغتياله
play
11:35
بعد تردي الأوضاع المعيشية وتعذر تشكيل الحكومة.. "لبنان ليس بخير" يتصدر المنصات
play
"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي
play
19:41
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
الشيخ كمال الخطيب شخصية الأسبوع وتحذير الفصائل للاحتلال حدثه الأبرز
ما الذي جرى؟.. على نحو مفاجئ واشنطن وطهران تهددان بالانسحاب من محادثات النووي
ما وراء الخبر- بعد تصريحات سابقة متفائلة.. واشنطن وطهران تلمحان لإنهاء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي
ما وراء الخبر- بعد تصريحات مبعوثها بشأن شرعية الحوثيين.. كيف ترى واشنطن الحل في اليمن؟
الأكثر قراءة
شاهد- ضربة جزاء بالإكراه وتسلل خاطئ.. كوارث التحكيم الأفريقي عرض مستمر بمباراة الأهلي والترجي
كشف عنه قبل 10 سنوات ووصفه “بالمجنون”.. أردوغان يدشن أعمال مشروع “قناة إسطنبول” العملاق
العودة للرئاسة وإيران وبوتين.. ترامب يظهر مجددا ويتهم بايدن بتدمير الولايات المتحدة
تقرير البنتاغون الذي طال انتظاره: الأجسام الطائرة المجهولة ليست كائنات فضائية