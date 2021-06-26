البث الحي
20:50

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

مغردون حذروا من خطورته على المجتمع.. هل تحظر مصر تطبيق "تيك توك"؟

تصدر وسم (هاشتاغ) “إلغاء تيك توك likee” (لايكي) قائمة الترند في مصر بعد أيام من حكم قضائي بحبس فتاتين عرفتا باسم “فتاتي التيك توك”؛ وهما حنين حسام ومودة الأدهم، بتهمة الاتجار بالبشر.
26/6/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

"لبنان ينهار" يتصدر المنصات اللبنانية بعد رفع سعر صرف دولار استيراد المحروقات

21:42
(الجزيرة)

نزار بنات.. صرخة غضب فلسطينية على منصات التواصل استنكارا لاغتياله

11:35

بعد تردي الأوضاع المعيشية وتعذر تشكيل الحكومة.. "لبنان ليس بخير" يتصدر المنصات

(الجزيرة)

"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي

19:41
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

"لبنان ينهار" يتصدر المنصات اللبنانية بعد رفع سعر صرف دولار استيراد المحروقات

21:42
(الجزيرة)

نزار بنات.. صرخة غضب فلسطينية على منصات التواصل استنكارا لاغتياله

11:35

بعد تردي الأوضاع المعيشية وتعذر تشكيل الحكومة.. "لبنان ليس بخير" يتصدر المنصات

(الجزيرة)

"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي

19:41
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

الشيخ كمال الخطيب شخصية الأسبوع وتحذير الفصائل للاحتلال حدثه الأبرز

(الجزيرة)

ما الذي جرى؟.. على نحو مفاجئ واشنطن وطهران تهددان بالانسحاب من محادثات النووي

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بعد تصريحات سابقة متفائلة.. واشنطن وطهران تلمحان لإنهاء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- بعد تصريحات مبعوثها بشأن شرعية الحوثيين.. كيف ترى واشنطن الحل في اليمن؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد- ضربة جزاء بالإكراه وتسلل خاطئ.. كوارث التحكيم الأفريقي عرض مستمر بمباراة الأهلي والترجي

موسيماني مدرب الأهلي يمسك سيد عبد الحفيظ مدير الفريق أثناء مشادته مع الحكم الرابع اعتراضا على عدم احتساب ضربة الجزاء (رويترز)

كشف عنه قبل 10 سنوات ووصفه “بالمجنون”.. أردوغان يدشن أعمال مشروع “قناة إسطنبول” العملاق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول سيستغرق 6 سنوات (الأناضول)

العودة للرئاسة وإيران وبوتين.. ترامب يظهر مجددا ويتهم بايدن بتدمير الولايات المتحدة

ترامب بدأ من أوهايو أنشطة سياسية يهدف من خلالها لتأكيد قوته داخل الحزب الجمهوري (الأناضول)

تقرير البنتاغون الذي طال انتظاره: الأجسام الطائرة المجهولة ليست كائنات فضائية

تمت دراسة 140 حدثا جويا بين عامي 2004 و2021 (بيكساباي)