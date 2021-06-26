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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم مغردون حذروا من خطورته على المجتمع.. هل تحظر مصر تطبيق "تيك توك"؟

تصدر وسم (هاشتاغ) “إلغاء تيك توك likee” (لايكي) قائمة الترند في مصر بعد أيام من حكم قضائي بحبس فتاتين عرفتا باسم “فتاتي التيك توك”؛ وهما حنين حسام ومودة الأدهم، بتهمة الاتجار بالبشر.

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