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11:35
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
نزار بنات.. صرخة غضب فلسطينية على منصات التواصل استنكارا لاغتياله
أثار خبر مقتل الناشط الفلسطيني، نزار بنات، صدى على منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية والعربية، وذلك بعد أن تصدر وسم باسمه قائمة التداول في دول عربية عدة على منصة تويتر.
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24/6/2021
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