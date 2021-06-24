البث الحي
11:35

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

نزار بنات.. صرخة غضب فلسطينية على منصات التواصل استنكارا لاغتياله

أثار خبر مقتل الناشط الفلسطيني، نزار بنات، صدى على منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية والعربية، وذلك بعد أن تصدر وسم باسمه قائمة التداول في دول عربية عدة على منصة تويتر.
24/6/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد تردي الأوضاع المعيشية وتعذر تشكيل الحكومة.. "لبنان ليس بخير" يتصدر المنصات

(الجزيرة)

"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي

19:41
(الجزيرة)

على خطى كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست

06:18
(الجزيرة)

بدعوى منع الغش في الامتحانات.. قطع الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل يثيران جدلا في الأردن والسودان

04:09
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد تردي الأوضاع المعيشية وتعذر تشكيل الحكومة.. "لبنان ليس بخير" يتصدر المنصات

(الجزيرة)

"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي

19:41
(الجزيرة)

على خطى كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست

06:18
(الجزيرة)

بدعوى منع الغش في الامتحانات.. قطع الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل يثيران جدلا في الأردن والسودان

04:09
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

سيناريوهات- بعد مؤتمر برلين الثاني.. ما هي سيناريوهات الاستقرار في ليبيا؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/24)

(الجزيرة)

بعد مؤتمر "برلين 2".. ما هي سيناريوهات الأزمة في ليبيا؟

(الجزيرة)

مقتل نزار بنات.. ما انعكاسات الحادث على المشهد الفلسطيني الداخلي؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وفاة الناشط نزار بنات.. مطالب أميركية وأممية وأوروبية بتحقيق شفاف وغضب فلسطيني ضد السلطة

دماء زرقاء في غرفة العمليات.. الجراح المناوب يروي ما حدث ليلة وفاة ديانا

الأميرة الراحلة ديانا (الفرنسية)

تعرف على لقاح عبدالله الكوبي المضاد لكورونا.. وما السر وراء اسمه؟

شبهة اغتيال.. من هو نزار بنات؟ وكيف توفى بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني؟