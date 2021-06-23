البث الحي

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد تردي الأوضاع المعيشية وتعذر تشكيل الحكومة.. "لبنان ليس بخير" يتصدر المنصات

عاد وسم “لبنان ليس بخير” إلى تصدر قوائم الترند المحلية بعد أن عبر الناشطون عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تغرق فيها بلادهم منذ أكثر من عام.
23/6/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي

19:41
(الجزيرة)

على خطى كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست

06:18
(الجزيرة)

بدعوى منع الغش في الامتحانات.. قطع الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل يثيران جدلا في الأردن والسودان

04:09
(الجزيرة)

"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي

21:26
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي

19:41
(الجزيرة)

على خطى كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست

06:18
(الجزيرة)

بدعوى منع الغش في الامتحانات.. قطع الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل يثيران جدلا في الأردن والسودان

04:09
(الجزيرة)

"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي

21:26
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/23)

(الجزيرة)

علي المعمري: ننتظر رد الحكومة حول الاستحداثات العسكرية الإماراتية بجزيرة ميون اليمنية وندعو لاتفاق أمني مع مصر

(الجزيرة)

بلا حدود- مع علي المعمري النائب في مجلس النواب اليمني ومحافظ تعز السابق

(الجزيرة)

من المقصود؟.. الدبيبة يتهم أطرافا معينة بالسعي لتعطيل الانتخابات وتكبيل الحكومة بليبيا

(الجزيرة)
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