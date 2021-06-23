من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بعد تردي الأوضاع المعيشية وتعذر تشكيل الحكومة.. "لبنان ليس بخير" يتصدر المنصات

عاد وسم “لبنان ليس بخير” إلى تصدر قوائم الترند المحلية بعد أن عبر الناشطون عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تغرق فيها بلادهم منذ أكثر من عام.

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