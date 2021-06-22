البث الحي
19:41

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي

تداول رواد منصات التواصل مقطعا لطفل مقدسي يهتف “أبو عبيدة بديرخ” (أبو عبيدة بالطريق)؛ في محاولة لإخافة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
22/6/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

على خطى كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست

06:18
(الجزيرة)

بدعوى منع الغش في الامتحانات.. قطع الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل يثيران جدلا في الأردن والسودان

04:09
(الجزيرة)

"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي

21:26
(الجزيرة)

منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة

21:49
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

على خطى كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست

06:18
(الجزيرة)

بدعوى منع الغش في الامتحانات.. قطع الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل يثيران جدلا في الأردن والسودان

04:09
(الجزيرة)

"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي

21:26
(الجزيرة)

منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة

21:49
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

الاتجاه المعاكس- بعد قمة بايدن بوتين.. هل عادت روسيا لمنافسة أميركا على عرش العالم؟

(الجزيرة)

بعد قمة بايدن وبوتين.. هل عادت روسيا لمنافسة أميركا على عرش العالم؟

(الجزيرة)

طرح مبادرة للحفاظ على وجود السودان.. هل حمدوك شريك في المسؤولية عن تردي الأوضاع بالبلاد؟

(الجزيرة)

الانتخابات الرئاسية السورية.. لماذا تشكك أميركا في شرعيتها وتتشبث روسيا بمصداقيتها؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

في ظل التوتر بين أنقرة وأثينا.. مشروع قانون أميركي لتعزيز الشراكة الدفاعية مع اليونان

اندلع توتر في الفترة الأخيرة بين أنقرة وأثنيا على خلفية النشاط التركي في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز (رويترز)

يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

اللواء المتقاعد حفتر (يمين) والرئيس الجزائري تبون (وكالات)

بعد بحث وتدقيق رئيس آبل يعلنها.. أندرويد أسوأ وأخطر من آيفون لسبب مخيف اكتشف حديثا

كوك في مؤتمر &#34;فيفا تيك&#34;، وهو أحد أكبر مؤتمرات الشركات الناشئة والتقنية في أوروبا، أعلن عن وجود برامج ضارة على أندرويد أكثر من آيفون (رويترز)