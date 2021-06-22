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19:41
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"أبو عبيدة في الطريق".. صيحة طفل في ساحات المسجد الأقصى تتردد بمنصات التواصل الاجتماعي
تداول رواد منصات التواصل مقطعا لطفل مقدسي يهتف “أبو عبيدة بديرخ” (أبو عبيدة بالطريق)؛ في محاولة لإخافة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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22/6/2021
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