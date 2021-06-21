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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم على خطى كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست

أعلنت شركة فيسبوك طرح ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست للمستخدمين بالولايات المتحدة، وذلك في أولى الخطوات ضمن خطتها لتدعيم المنصة بخدمات صوتية متنوعة.

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