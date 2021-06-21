search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
06:18
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
على خطى كلوب هاوس.. فيسبوك تطلق ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست
أعلنت شركة فيسبوك طرح ميزتي الغرف الصوتية والبودكاست للمستخدمين بالولايات المتحدة، وذلك في أولى الخطوات ضمن خطتها لتدعيم المنصة بخدمات صوتية متنوعة.
اقرأ المزيد
21/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
بدعوى منع الغش في الامتحانات.. قطع الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل يثيران جدلا في الأردن والسودان
play
04:09
"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي
play
21:26
منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة
play
21:49
في الذكرى الثانية لرحيله.. محمد مرسي يتصدر المنصات المصرية والعربية
play
04:19
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
بدعوى منع الغش في الامتحانات.. قطع الإنترنت وحجب بعض مواقع التواصل يثيران جدلا في الأردن والسودان
play
04:09
"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي
play
21:26
منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة
play
21:49
في الذكرى الثانية لرحيله.. محمد مرسي يتصدر المنصات المصرية والعربية
play
04:19
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
الانتخابات الرئاسية السورية.. لماذا تشكك أميركا في شرعيتها وتتشبث روسيا بمصداقيتها؟
ما وراء الخبر- في أول خطاب له.. ما الرسائل التي حملها خطاب رئيسي؟
وصول رئيسي للسلطة في إيران.. هل يؤثر على مفاوضات فيينا؟
ما وراء الخبر- المجلس الرئاسي الليبي يحظر التحركات العسكرية.. هل يستجيب حفتر؟
الأكثر قراءة
يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟
بينها دولة عربية.. تعرف على الدول الأكثر تلوثا في الهواء بالعالم
تتألف من سبعة محاور.. حمدوك يصف أزمة السودان بالمخيفة ويطلق مبادرة للخروج منها
كورونا.. كوبا تعلن عن لقاح "عبد الله" ودول أوروبية تخفف القيود