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03:34
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
بعد زيارته لزعيم حركة شاس المتطرفة.. جمعيات استيطانية تدعو السفير الإماراتي للمشاركة باقتحام الأقصى
وجهت جمعيات استيطانية متطرفة الدعوة للسفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة لمشاركة المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.
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2/6/2021
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آخر تحديث: 2/6/2021
10:25 PM (مكة المكرمة)
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