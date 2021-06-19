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21:26

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي

أثار الكاتب السعودي تركي الحمد جدلا واسعا على المنصات السعودية والعربية بسبب تغريدة دافع فيها عن الإسرائيليين بعد إساءتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
19/6/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة

21:49
(الجزيرة)

في الذكرى الثانية لرحيله.. محمد مرسي يتصدر المنصات المصرية والعربية

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(الجزيرة)

بعد سؤال القاضي عن سبب كثرة الصلاة على النبي محمد.. الشيخ يعقوب يتصدر المنصات

03:43
(الجزيرة)

أوقفوا الإعدامات.. منصات التواصل في مصر تصدح في وجه أحكام الإعدام بحق معارضين

23:22
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة

21:49
(الجزيرة)

في الذكرى الثانية لرحيله.. محمد مرسي يتصدر المنصات المصرية والعربية

04:19
(الجزيرة)

بعد سؤال القاضي عن سبب كثرة الصلاة على النبي محمد.. الشيخ يعقوب يتصدر المنصات

03:43
(الجزيرة)

أوقفوا الإعدامات.. منصات التواصل في مصر تصدح في وجه أحكام الإعدام بحق معارضين

23:22
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