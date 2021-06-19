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21:26
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي
أثار الكاتب السعودي تركي الحمد جدلا واسعا على المنصات السعودية والعربية بسبب تغريدة دافع فيها عن الإسرائيليين بعد إساءتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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19/6/2021
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