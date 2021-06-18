search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
21:49
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة
تصدر وسم (هاشتاغ) “البحرين ترفضكم” قوائم الترند في المنصات البحرينية بعد تداول أنباء عن قرب استقبال وفد سياحي إسرائيلي في البلاد.
اقرأ المزيد
18/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
في الذكرى الثانية لرحيله.. محمد مرسي يتصدر المنصات المصرية والعربية
play
04:19
بعد سؤال القاضي عن سبب كثرة الصلاة على النبي محمد.. الشيخ يعقوب يتصدر المنصات
play
03:43
أوقفوا الإعدامات.. منصات التواصل في مصر تصدح في وجه أحكام الإعدام بحق معارضين
play
23:22
بسبب اتهام الشركة المنتجة بالتطبيع.. حملة لمقاطعة برنامج الدحّيح
play
05:14
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
في الذكرى الثانية لرحيله.. محمد مرسي يتصدر المنصات المصرية والعربية
play
04:19
بعد سؤال القاضي عن سبب كثرة الصلاة على النبي محمد.. الشيخ يعقوب يتصدر المنصات
play
03:43
أوقفوا الإعدامات.. منصات التواصل في مصر تصدح في وجه أحكام الإعدام بحق معارضين
play
23:22
بسبب اتهام الشركة المنتجة بالتطبيع.. حملة لمقاطعة برنامج الدحّيح
play
05:14
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
ما وراء الخبر- خامنئي وروحاني يجددان دعوتهما للمشاركة في الانتخابات.. ما الأسباب؟
لقاء اليوم- مع دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
بعد رحيل نتنياهو.. كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟
انتخابات الرئاسة الإيرانية.. لماذا تكتسب نسبة المشاركة اهتماما استثنائيا هذه المرة؟
الأكثر قراءة
كاتبة أميركية تخسر 20 كيلوغراما دون استعمال حمية الكيتو أو الصيام المتقطع.. فما سرها؟
إيران.. إبراهيم رئيسي يفوز بانتخابات الرئاسة وظريف يدعو الجميع للعمل معه
ثلاثة قرون في صقلية.. كيف دخل الإسلام إيطاليا ولماذا انهزم المسلمون؟
الفنان زهير النوباني ينوي الهجرة من الأردن.. فما الأسباب؟