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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة

تصدر وسم (هاشتاغ) “البحرين ترفضكم” قوائم الترند في المنصات البحرينية بعد تداول أنباء عن قرب استقبال وفد سياحي إسرائيلي في البلاد.

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