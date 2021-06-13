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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بعد طرده طفلا مصابا بالتوحد.. سائق أوبر يثير غضبا واسعا على منصات التواصل في مصر

عمت منصات التواصل الاجتماعي حالة عارمة من الغضب بعد قيام سائق سيارة أوبر بالتمرد على طفل مصاب بالتوحد، وطرده من سيارته، كما طلب منه عدم استخدام التطبيق مرة أخرى.

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