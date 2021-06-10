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02:25
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
عذبوها وحلقوا شعرها.. حادث الفتاة الأردنية في بنغازي يثير الغضب في المنصات
انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة أردنية مختطفة في ليبيا تم الاعتداء عليها، وسط مزاعم عن اغتصابها من قبل مليشيات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، بحسب وسائل إعلام ليبية.
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10/6/2021
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آخر تحديث: 10/6/2021
10:09 PM (مكة المكرمة)
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