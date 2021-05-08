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03:14
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
اتهمها المغردون بدعم إسرائيل ودفع الدول للتطبيع.. وسم مقاطعة الإمارات يفجر مواقع التواصل
تزامنا مع اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك؛ تفاعل مغردون في مصر ودول عربية أخرى على وسم “مقاطعة الإمارات”.
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8/5/2021
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