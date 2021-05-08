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03:14

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

اتهمها المغردون بدعم إسرائيل ودفع الدول للتطبيع.. وسم مقاطعة الإمارات يفجر مواقع التواصل

تزامنا مع اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك؛ تفاعل مغردون في مصر ودول عربية أخرى على وسم “مقاطعة الإمارات”.
8/5/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

الرقص على الجراح.. غضب بمنصات التواصل التونسية بعد انتشار فيديو لفريق طبي يرقص خلال إجراء عملية جراحية

02:40
(الجزيرة)

منصات التواصل تضغط للتنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا.. ماذا يعني ذلك؟

08:42
(الجزيرة)

تفاعلات عالمية ومخاوف من خطر سقوط الصاروخ الصيني على منطقة مأهولة.. أين سيقع؟

03:45
(الجزيرة)

من "للمسلمين فقط" إلى "حد الحرم".. تغيير اللافتات المرورية بالمدينة المنورة يثير تساؤلات على المنصات السعودية

01:32
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

الرقص على الجراح.. غضب بمنصات التواصل التونسية بعد انتشار فيديو لفريق طبي يرقص خلال إجراء عملية جراحية

02:40
(الجزيرة)

منصات التواصل تضغط للتنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا.. ماذا يعني ذلك؟

08:42
(الجزيرة)

تفاعلات عالمية ومخاوف من خطر سقوط الصاروخ الصيني على منطقة مأهولة.. أين سيقع؟

03:45
(الجزيرة)

من "للمسلمين فقط" إلى "حد الحرم".. تغيير اللافتات المرورية بالمدينة المنورة يثير تساؤلات على المنصات السعودية

01:32
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(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/7)

(الجزيرة)

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