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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم الرقص على الجراح.. غضب بمنصات التواصل التونسية بعد انتشار فيديو لفريق طبي يرقص خلال إجراء عملية جراحية

اندلعت موجة غضب على المنصات التونسية المختلفة بسبب مقطع فيديو نشر على تيك توك لفريق طبي يرقص على إيقاع أغنية محلية خلال إجراء عملية جراحية في تونس.

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