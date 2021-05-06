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08:42
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
منصات التواصل تضغط للتنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا.. ماذا يعني ذلك؟
عاد الجدل على منصات التواصل في العالم بشأن رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا، وذلك بهدف زيادة الإنتاج في العالم، لتمكين الدول النامية والفقيرة من مواجهة الجائحة.
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6/5/2021
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