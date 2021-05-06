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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

منصات التواصل تضغط للتنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا.. ماذا يعني ذلك؟

عاد الجدل على منصات التواصل في العالم بشأن رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا، وذلك بهدف زيادة الإنتاج في العالم، لتمكين الدول النامية والفقيرة من مواجهة الجائحة.
6/5/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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03:45
(الجزيرة)

من "للمسلمين فقط" إلى "حد الحرم".. تغيير اللافتات المرورية بالمدينة المنورة يثير تساؤلات على المنصات السعودية

01:32
(الجزيرة)

وصف قبوله الجائزة بالخطأ.. المنصات تتفاعل مع رفض بروفيسور ألماني تكريما إماراتيا

04:22
(الجزيرة)

المئات يشيعون الشيخ عبد الرحيم جبريل.. والمنصات المصرية تتفاعل مع قضية كرداسة مجددا

02:18
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