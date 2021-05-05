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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

تفاعلات عالمية ومخاوف من خطر سقوط الصاروخ الصيني على منطقة مأهولة.. أين سيقع؟

اجتاح خلال الأيام الماضية هاشتاغ “الصاروخ الصيني” قوائم الترند في مختلف دول العالم وبجميع اللغات، وذلك بعد فقدان الصين السيطرة على صاروخ فضائي كانت قد أطلقته الخميس الماضي.
5/5/2021-|آخر تحديث: 5/5/202110:31 PM (مكة المكرمة)
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