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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم من "للمسلمين فقط" إلى "حد الحرم".. تغيير اللافتات المرورية بالمدينة المنورة يثير تساؤلات على المنصات السعودية

تداول مغردون سعوديون صورا تظهر تغيير اللوحات المرورية على مدخل المدينة المنورة، واستبدال عبارة “للمسلمين فقط” بعبارة “إلى حد الحرم”.

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