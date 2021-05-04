search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
01:32
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
من "للمسلمين فقط" إلى "حد الحرم".. تغيير اللافتات المرورية بالمدينة المنورة يثير تساؤلات على المنصات السعودية
تداول مغردون سعوديون صورا تظهر تغيير اللوحات المرورية على مدخل المدينة المنورة، واستبدال عبارة “للمسلمين فقط” بعبارة “إلى حد الحرم”.
اقرأ المزيد
4/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
وصف قبوله الجائزة بالخطأ.. المنصات تتفاعل مع رفض بروفيسور ألماني تكريما إماراتيا
play
04:22
المئات يشيعون الشيخ عبد الرحيم جبريل.. والمنصات المصرية تتفاعل مع قضية كرداسة مجددا
play
02:18
حطموا صالة المطار ولاذوا بالفرار.. البحث جار بالسودان عن 40 مسافرا للتأكد من خلوهم من كورونا
play
04:25
من الناس للناس.. "وجبة" مبادرة شبابية تلقى رواجا في منصات التواصل اليمنية
play
24:36
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
وصف قبوله الجائزة بالخطأ.. المنصات تتفاعل مع رفض بروفيسور ألماني تكريما إماراتيا
play
04:22
المئات يشيعون الشيخ عبد الرحيم جبريل.. والمنصات المصرية تتفاعل مع قضية كرداسة مجددا
play
02:18
حطموا صالة المطار ولاذوا بالفرار.. البحث جار بالسودان عن 40 مسافرا للتأكد من خلوهم من كورونا
play
04:25
من الناس للناس.. "وجبة" مبادرة شبابية تلقى رواجا في منصات التواصل اليمنية
play
24:36
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)
الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمّر بلدان الربيع العربي؟
بايدن يرسل وفدا رفيعا للدول الثلاث المعنية.. هل لدى الإدارة الأميركية حل لأزمة سد النهضة؟
الأكثر قراءة
إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة
شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار
لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد
أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها