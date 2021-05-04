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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

من "للمسلمين فقط" إلى "حد الحرم".. تغيير اللافتات المرورية بالمدينة المنورة يثير تساؤلات على المنصات السعودية

تداول مغردون سعوديون صورا تظهر تغيير اللوحات المرورية على مدخل المدينة المنورة، واستبدال عبارة “للمسلمين فقط” بعبارة “إلى حد الحرم”.
4/5/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

وصف قبوله الجائزة بالخطأ.. المنصات تتفاعل مع رفض بروفيسور ألماني تكريما إماراتيا

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(الجزيرة)

المئات يشيعون الشيخ عبد الرحيم جبريل.. والمنصات المصرية تتفاعل مع قضية كرداسة مجددا

02:18
(الجزيرة)

حطموا صالة المطار ولاذوا بالفرار.. البحث جار بالسودان عن 40 مسافرا للتأكد من خلوهم من كورونا

04:25

من الناس للناس.. "وجبة" مبادرة شبابية تلقى رواجا في منصات التواصل اليمنية

24:36
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

وصف قبوله الجائزة بالخطأ.. المنصات تتفاعل مع رفض بروفيسور ألماني تكريما إماراتيا

04:22
(الجزيرة)

المئات يشيعون الشيخ عبد الرحيم جبريل.. والمنصات المصرية تتفاعل مع قضية كرداسة مجددا

02:18
(الجزيرة)

حطموا صالة المطار ولاذوا بالفرار.. البحث جار بالسودان عن 40 مسافرا للتأكد من خلوهم من كورونا

04:25

من الناس للناس.. "وجبة" مبادرة شبابية تلقى رواجا في منصات التواصل اليمنية

24:36
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الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)

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الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمّر بلدان الربيع العربي؟

(الجزيرة)

بايدن يرسل وفدا رفيعا للدول الثلاث المعنية.. هل لدى الإدارة الأميركية حل لأزمة سد النهضة؟

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أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)