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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"احذف عدوك".. هل ينجح الوسم في إلغاء متابعة الحسابات الإسرائيلية الناطقة بالعربية؟

أطلق نشطاء في فلسطين ودول عربية أخرى وسم (هاشتاغ) “احذف عدوك” ضمن حملة لإلغاء متابعة الحسابات الرسمية الإسرائيلية الناطقة بالعربية والكف عن التفاعل معها.
31/5/2021-|آخر تحديث: 31/5/202109:16 PM (مكة المكرمة)
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