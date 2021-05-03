04:22

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم وصف قبوله الجائزة بالخطأ.. المنصات تتفاعل مع رفض بروفيسور ألماني تكريما إماراتيا

شهد وسم “هابرماس” تفاعلا إماراتيا وعربيا واسعا بعد رفض الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس تسلم جائزة شخصية العام الثقافية التي تمنحها أبو ظبي ضمن جوائز الشيخ زايد للكتاب.

اقرأ المزيد