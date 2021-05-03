البث الحي
04:22

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

وصف قبوله الجائزة بالخطأ.. المنصات تتفاعل مع رفض بروفيسور ألماني تكريما إماراتيا

شهد وسم “هابرماس” تفاعلا إماراتيا وعربيا واسعا بعد رفض الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس تسلم جائزة شخصية العام الثقافية التي تمنحها أبو ظبي ضمن جوائز الشيخ زايد للكتاب.
3/5/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

المئات يشيعون الشيخ عبد الرحيم جبريل.. والمنصات المصرية تتفاعل مع قضية كرداسة مجددا

02:18
(الجزيرة)

حطموا صالة المطار ولاذوا بالفرار.. البحث جار بالسودان عن 40 مسافرا للتأكد من خلوهم من كورونا

04:25

من الناس للناس.. "وجبة" مبادرة شبابية تلقى رواجا في منصات التواصل اليمنية

24:36
(الجزيرة)

هذه المرة بسبب إساءته لقطاع غزة.. محمد رمضان يثير موجة غضب على منصات التواصل

06:08
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

المئات يشيعون الشيخ عبد الرحيم جبريل.. والمنصات المصرية تتفاعل مع قضية كرداسة مجددا

02:18
(الجزيرة)

حطموا صالة المطار ولاذوا بالفرار.. البحث جار بالسودان عن 40 مسافرا للتأكد من خلوهم من كورونا

04:25

من الناس للناس.. "وجبة" مبادرة شبابية تلقى رواجا في منصات التواصل اليمنية

24:36
(الجزيرة)

هذه المرة بسبب إساءته لقطاع غزة.. محمد رمضان يثير موجة غضب على منصات التواصل

06:08
شاهد المزيد
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السينما العربية.. الطموح إلى العالمية بين مفردات الفن وقيود الواقع

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3)

(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- سالم الشيخي: الإسلاموفوبيا تضع الدول الأوروبية في حرج مع الحرية

(الجزيرة)

مع اتهامات التعنت والتصعيد والتدويل.. ما مآلات أزمة سد النهضة إذا أًنجزت التعبئة الثانية دون اتفاق؟

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لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)