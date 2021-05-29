البث الحي
03:31

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

غلب عليها الرفض والدهشة.. تفاعلات واسعة على إعادة انتخاب سوريا في منظمة الصحة العالمية

أثار خبر انتخاب منظمة الصحة العالمية بالإجماع سوريا في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة ردود أفعال واسعة ورافضة على منصات التواصل.
29/5/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

"أنا بطل وعندي أمل".. قصة طفل فقد عينيه إثر القصف الإسرائيلي على غزة تجوب منصات التواصل

02:02
(الجزيرة)

منصات التواصل تحاصر المحتوى الفلسطيني.. ناشطون ينددون وسياسيون يشتكون

21:42
(الجزيرة)

بين مؤيد ومعارض.. السعودية تقر كتم مكبرات الصوت أثناء الصلاة وتعاقب من يخالف

03:24
(الجزيرة)

أنقذوا فلسطينيي 48.. وسم يتصدر مواقع التواصل بعد حملة اعتقالات موسعة تشنها إسرائيل

04:34
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
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"أنا بطل وعندي أمل".. قصة طفل فقد عينيه إثر القصف الإسرائيلي على غزة تجوب منصات التواصل

02:02
(الجزيرة)

منصات التواصل تحاصر المحتوى الفلسطيني.. ناشطون ينددون وسياسيون يشتكون

21:42
(الجزيرة)

بين مؤيد ومعارض.. السعودية تقر كتم مكبرات الصوت أثناء الصلاة وتعاقب من يخالف

03:24
(الجزيرة)

أنقذوا فلسطينيي 48.. وسم يتصدر مواقع التواصل بعد حملة اعتقالات موسعة تشنها إسرائيل

04:34
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