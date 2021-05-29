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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم غلب عليها الرفض والدهشة.. تفاعلات واسعة على إعادة انتخاب سوريا في منظمة الصحة العالمية

أثار خبر انتخاب منظمة الصحة العالمية بالإجماع سوريا في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة ردود أفعال واسعة ورافضة على منصات التواصل.

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