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02:02
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"أنا بطل وعندي أمل".. قصة طفل فقد عينيه إثر القصف الإسرائيلي على غزة تجوب منصات التواصل
قصة جديدة من غزة بطلها محمد هاني شعبان (8 سنوات) الذي فقد عينيه في قصف الاحتلال الإسرائيلي أثناء عودته من السوق برفقة أمه بعد شراء ملابس العيد.
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28/5/2021
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