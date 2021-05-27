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21:42
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
منصات التواصل تحاصر المحتوى الفلسطيني.. ناشطون ينددون وسياسيون يشتكون
تواصل التنديد بالقيود التي تفرضها بعض منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني، وطالب سياسيون وإعلاميون وناشطون بإلغاء هذه القيود.
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27/5/2021
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