البث الحي
03:24

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بين مؤيد ومعارض.. السعودية تقر كتم مكبرات الصوت أثناء الصلاة وتعاقب من يخالف

أثارت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية الجدل بمنصات التواصل السعودية، وذلك بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر تمنع فيها تشغيل مكبرات الصوت أثناء الصلاة.
26/5/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

أنقذوا فلسطينيي 48.. وسم يتصدر مواقع التواصل بعد حملة اعتقالات موسعة تشنها إسرائيل

04:34
(الجزيرة)

الأقصى في خطر.. وسم يتصدر مواقع التواصل مع استمرار الانتهاكات في الأقصى المبارك

05:42
(الجزيرة)

فلسطين تنتصر.. وسم يفجر مواقع التواصل عقب ما وصفها الناشطون بإنجازات المقاومة

05:40
(الجزيرة)

المنصات العالمية تتفاعل مع عقوبات "اليويفا " ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

23:03
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

أنقذوا فلسطينيي 48.. وسم يتصدر مواقع التواصل بعد حملة اعتقالات موسعة تشنها إسرائيل

04:34
(الجزيرة)

الأقصى في خطر.. وسم يتصدر مواقع التواصل مع استمرار الانتهاكات في الأقصى المبارك

05:42
(الجزيرة)

فلسطين تنتصر.. وسم يفجر مواقع التواصل عقب ما وصفها الناشطون بإنجازات المقاومة

05:40
(الجزيرة)

المنصات العالمية تتفاعل مع عقوبات "اليويفا " ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

23:03
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

بلا حدود..هنية : "سيف القدس" أفشلت صفقة القرن وخيارات المقاومة مفتوحة

(الجزيرة)

رسالة إلى بايدن.. هل ينجح الأميركيون في تغيير موقف الحكومة وحماية الفلسطينيين؟

(الجزيرة)

هنية : "سيف القدس" أفشلت صفقة القرن وخيارات المقاومة مفتوحة

(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- من انتصر في الحرب الأخيرة على غزة؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

“تم تضليلنا”.. مشاهير هوليود يتراجعون عن دعم فلسطين ويصفون أنفسهم بالحمقى

(من اليمين) عائشة كاري ومارك رافالو وكيندال جينر (وكالات)

الصوم المتقطع يحرق الكرش ويخفض الوزن.. وهذه النصائح لتطبيقه الصحيح

مقابلة ديانا.. هل كانت القشة التي عصفت بحياة الأميرة الحزينة؟

دوقة ويلز الراحلة الأميرة ديانا (غيتي)

قناة إسرائيلية: مصر دعت إسرائيل وحماس إلى مفاوضات لتبادل أسرى

وفد من حماس خلال توجهه إلى القاهرة عبر معبر رفح للمشاركة في محادثات في القاهرة في فبراير/شباط الماضي (الأناضول)