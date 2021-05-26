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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بين مؤيد ومعارض.. السعودية تقر كتم مكبرات الصوت أثناء الصلاة وتعاقب من يخالف

أثارت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية الجدل بمنصات التواصل السعودية، وذلك بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر تمنع فيها تشغيل مكبرات الصوت أثناء الصلاة.

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