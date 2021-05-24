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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

أنقذوا فلسطينيي 48.. وسم يتصدر مواقع التواصل بعد حملة اعتقالات موسعة تشنها إسرائيل

تصدر وسم (هاشتاغ) “أنقذوا فلسطينيي 48” منصات التواصل الاجتماعي العربية، تزامنا مع حملة اعتقالات موسعة تشنها الشرطة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر.
24/5/2021
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فلسطين تنتصر.. وسم يفجر مواقع التواصل عقب ما وصفها الناشطون بإنجازات المقاومة

05:40
(الجزيرة)

المنصات العالمية تتفاعل مع عقوبات "اليويفا " ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

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(الجزيرة)

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