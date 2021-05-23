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05:42
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
الأقصى في خطر.. وسم يتصدر مواقع التواصل مع استمرار الانتهاكات في الأقصى المبارك
عاد وسم “الأقصى في خطر” ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لحرم المسجد المبارك وباحاته.
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23/5/2021
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