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05:42

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

الأقصى في خطر.. وسم يتصدر مواقع التواصل مع استمرار الانتهاكات في الأقصى المبارك

عاد وسم “الأقصى في خطر” ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لحرم المسجد المبارك وباحاته.
23/5/2021
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05:40
(الجزيرة)

المنصات العالمية تتفاعل مع عقوبات "اليويفا " ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

23:03
(الجزيرة)

اتهمها المغردون بدعم إسرائيل ودفع الدول للتطبيع.. وسم مقاطعة الإمارات يفجر مواقع التواصل

03:14
(الجزيرة)

الرقص على الجراح.. غضب بمنصات التواصل التونسية بعد انتشار فيديو لفريق طبي يرقص خلال إجراء عملية جراحية

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