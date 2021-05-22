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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

فلسطين تنتصر.. وسم يفجر مواقع التواصل عقب ما وصفها الناشطون بإنجازات المقاومة

تصدر وسم “فلسطين_تنتصر” منصات التواصل الاجتماعي عقب وقف إطلاق النار، واحتفل الناشطون بما وصفوها بإنجازات المقاومة الفلسطينية.
22/5/2021
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