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05:40
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
فلسطين تنتصر.. وسم يفجر مواقع التواصل عقب ما وصفها الناشطون بإنجازات المقاومة
تصدر وسم “فلسطين_تنتصر” منصات التواصل الاجتماعي عقب وقف إطلاق النار، واحتفل الناشطون بما وصفوها بإنجازات المقاومة الفلسطينية.
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22/5/2021
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