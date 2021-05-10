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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

المنصات العالمية تتفاعل مع عقوبات "اليويفا " ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

تفاعلت منصات التواصل العالمية مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” (UEFA) بفرض عقوبات على الأندية التسعة المنسحبة من مشروع دوري السوبر الأوروبي.
10/5/2021
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