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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم المنصات العالمية تتفاعل مع عقوبات "اليويفا " ضد أندية دوري السوبر الأوروبي

تفاعلت منصات التواصل العالمية مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” (UEFA) بفرض عقوبات على الأندية التسعة المنسحبة من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

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