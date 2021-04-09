23:13

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم لا تلمس حجابي.. وسم عالمي ضد قانون فرنسي يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب

اجتاح وسم (هاشتاغ) “HandsOffMyHijab#” أو “لا تلمس حجابي” المنصات الفرنسية والعالمية بعد تصويت البرلمان الفرنسي على قانون يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

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