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23:13
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
لا تلمس حجابي.. وسم عالمي ضد قانون فرنسي يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب
اجتاح وسم (هاشتاغ) “HandsOffMyHijab#” أو “لا تلمس حجابي” المنصات الفرنسية والعالمية بعد تصويت البرلمان الفرنسي على قانون يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
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9/4/2021
-
|
آخر تحديث: 9/4/2021
09:36 PM (مكة المكرمة)
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