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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

لا تلمس حجابي.. وسم عالمي ضد قانون فرنسي يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب

اجتاح وسم (هاشتاغ) “HandsOffMyHijab#” أو “لا تلمس حجابي” المنصات الفرنسية والعالمية بعد تصويت البرلمان الفرنسي على قانون يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
9/4/2021-|آخر تحديث: 9/4/202109:36 PM (مكة المكرمة)
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