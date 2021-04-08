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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم الصحة العالمية وأميركا ضد فرضه.. جدل في المنصات سببه جواز سفر كورونا

يستمر الجدل على منصات التواصل حول طرح بعض الدول جوازات سفر إلزامية تثبت تلقي المسافر للتطعيم ضد فيروس كورونا كشرط للتنقل.

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